Il a suffi de quelques semaines pour que le nom d'Abigail Cowen soit connu avec l’arrivée de la série «Destin: la saga Winx» dans le top 5 des programmes les plus vus sur Netflix. Son compte Instagram est passé de quelques milliers à 2 millions de followers en trois mois. L’actrice américaine, qui aura 23 ans le 18 mars 2021, se présente.

Qui est Abigail pour ceux qui n’ont pas encore vu votre série?

J’ai grandi dans une ferme de Floride avant de m’intéresser à la comédie à l’école. «Stranger Things» est la première grosse série à laquelle j’ai participé dans plusieurs épisodes, avant d’être engagée pour le feuilleton «Chilling Adventures of Sabrina» en 2018. J’ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et m’aident à passer des auditions depuis que je suis ado.

Prête pour la saison 2, vu l’engouement énorme pour votre série?

Bien sûr. Nous avons terminé le tournage de la première saison fin 2019 à Londres et nous avons dû attendre près d’un an avant de voir enfin les épisodes sur Netflix. J’espère que nous attendrons moins longtemps avant la deuxième saison. D’autant qu’il y aura tellement de rebondissements pour Bloom.

Que peut-on attendre?

Il y a plein de secrets dans l’école qui n’ont pas encore été découverts. J’imagine aussi une guerre d’influence entre les différences forces en présence. Les fans ne seront pas déçus.

Vos fans vous surnomment Ginger Queen, la «Reine rousse» en français…

Ginger Queen, c’est tout moi! J’adore ce surnom. Je suis fière de mes cheveux roux et je ne les changerais pour rien au monde... sauf pour un rôle au cinéma face à Leonardo DiCaprio qui est mon acteur favori (ndlr: Abigail fait un clin d’oeil).

Vous allez bientôt fêter vos 23 ans, quels sont vos rêves d’artiste pour l’avenir?

J’aime chanter et je sais jouer de la musique. Un projet pour associer mes différents talents me plairait donc bien. Il n’y a qu’en danse que je suis nulle. Je ne pourrais pas m’imaginer sur scène entourée de danseurs, par exemple (rires).

