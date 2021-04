Évincé en 2015, Clarkson de retour dans «Top Gear»

Six ans après son départ de «Top Gear», à la suite d’une altercation physique avec un membre de la production, Jeremy Clarkson sera de retour dans le programme de la BBC. L’animateur de 60 ans ne revient pas pour présenter l’émission, mais pour rendre hommage à la pilote automobile Sabine Schmitz, décédée d’un cancer en mars 2021. À l’annonce de sa disparition, Jeremy Clarkson avait fait part de sa tristesse sur Instagram. «Quel triste jour. Sabine était une personne merveilleuse et heureuse. Rapide comme l’éclair aussi», avait-il écrit en légende d’une photo sur laquelle on le voyait en compagnie de l’Allemande.

Un épisode spécial consacré à la reine du Nürburgring, qui était apparue à plusieurs reprises dans «Top Gear» avant d’en devenir la coanimatrice entre 2016 et 2020, sera diffusé sur la BBC le 7 avril 2021. D’une durée de 30 minutes, il sera composé d’images de la pilote et de témoignages de différents présentateurs de «Top Gear» – actuels et passés – dont Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, qui officient tous trois dans «The Grand Tour» sur Prime Video.

«Il fallait que nous rendions un hommage spécial à Sabine. Elle tenait une grande place dans la famille «Top Gear» et nous n’oublierons jamais la joie que nous avions de travailler avec elle et de la connaître», a confié Clare Pizey, la productrice exécutive de l’émission.

(L'essentiel/jfa)