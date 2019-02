«The L Word» revient dix ans après son arrêt

La rumeur selon laquelle «The L Word» reviendrait sur le petit écran courait depuis plus deux ans. C'est désormais officiel: dix ans après son arrêt, huit nouveaux épisodes de la série ont été commandés par Showtime.

Selon The Hollywood Reporter, trois actrices des saisons précédentes ont d'ores et déjà signé pour figurer dans cette septième saison et porteront également les casquettes de productrices. Il s'agit de Jennifer Beals, Katherine Moennig et Leisha Hailey, campant respectivement les rôles de Bette Porter, Shane McCutcheon et Alice Pieszecki.

Les actrices Erin Daniels (Dana), Sarah Shahi (Carmen), Laurel Holloman (Tina) et Mia Kirschner (Jenny) pourraient également faire leur apparition. Si la créatrice de la série Ilene Chaiken sera de la partie, l'équipe comptera sur une nouvelle productrice exécutive en la personne de Marja Lewis Ryan. Ceci afin d'apporter une nouvelle perspective à la série.

«Marja a apporté sa vision unique et contemporaine à «The L Word» et l'a parfaitement intégrée au tissu de la série révolutionnaire», a confié Gary Levine, président de la chaîne à Deadline. Il l'affirme, cette nouvelle version du feuilleton phare des années 2000 n'a pas l'intention de trahir sa marque de fabrique: «À l'époque de sa diffusion, la série a su être à la fois amusante et percutante. Elle le sera encore plus.»

De quoi ravir les nombreux fans, qui étaient restés sur leur faim lors de l'arrêt de la série en 2009, après une dernière saison jugée décevante. Ils seront en mesure de juger ce retour très attendu dès la fin de l'année 2019.

Le trailer non-officiel des six premières saisons de «The L Word»:

