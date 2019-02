Les superhéros maudits promis à un bel avenir

Les losers et autres personnages aux gueules cassées seront-ils les superhéros de demain? Fort possible. «Doom Patrol», nouvelle série de DC Universe, dont le premier épisode a été diffusé le 15 février aux États-Unis a en tout cas enthousiasmé la presse spécialisée. Il faut dire que ses super­héros sortent des sentiers battus. L’acteur Alan Tudyk, voix off dans cet épisode, parle plutôt de «superzéros». De fait, ils sont tous des éclopés et des traumatisés. Robotman (Brendan Fraser) est devenu un tas de ferraille après un accident, Negative Man (Matt Bomer) a le visage recouvert de bandages, Crazy Jane (Diane Guerrero) se débat avec 64 personnalités, chacune avec des pouvoirs différents, quant à Elasti-Girl (April Bowlby), elle perd le contrôle de son corps et se transforme en masse de peau informe quand elle est stressée.

Tous ces personnages brisés et en colère sont recueillis par le professeur Niles Caulder (Timothy Dalton). À ses côtés, ils deviennent les membres d’une famille et tentent de faire régner la justice.

«Doom Patrol» se déroule dans le même univers que «Titans», dont un épisode leur a été consacré sur Netflix. Malgré son côté sombre, la fiction ne manque pas d’humour. «Cette nouvelle création originale se distingue comme la plus amusante des séries DC à ce jour», lit-on sur le site CinemaBlend. The Hollywood Reporter la décrit comme «immature et fière de l’être» et salue un début «très intéressant». Pour le moment, la série n’est diffusée qu’en Amérique. Espérons la voir bientôt sur nos écrans.

(L'essentiel)