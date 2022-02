«Mask Singer»: des jurés, dégoûtés, quittent le plateau

Les jurés de l'émission «Mask Singer» sautent en général de joie ou d'étonnement à la découverte des personnalités cachées sous les costumes. Mais cette fois-ci, Robin Thicke et Ken Jeong, jurés de la version américaine, ont purement et simplement quitté leur place pour protester contre la présence... de Rudy Giuliani. Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger sont elles restées assises et ont plaisanté avec lui. L'émission sera diffusée le mois prochain sur FoxTV.

(AFP)

L'ancien maire de New York, devenu avocat de Donald Trump, est accusé d'avoir activement fait la promotion des allégations de fraude électorale à la présidentielle de 2020, et d'avoir tenté de convaincre des élus locaux d'aider à annuler des résultats du scrutin.

ll est assigné à témoigner le 8 février prochain devant la commission parlementaire dite «du 6 janvier» qui cherche à établir la responsabilité de Donald Trump et de son entourage dans l'assaut du siège du Congrès par plusieurs centaines de ses partisans, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle.

Ce n'est pas la première fois que les conservateurs participent à des émissions de divertissement. En 2020, c'est l'ancienne colistière de John McCain, Sarah Palin qui participait à l'émission «Mask Singer» dans la peau d'un ours.

L'année précédente, c'est Sean Spicer, ancien attaché de presse de Donald Trump à la Maison Blanche, qui participait à «Danse avec les stars». Rappelons que Donald Trump lui-même a été la superstar de «The Apprentice» de 2004 à 2015.

(mc/L'essentiel/AFP)