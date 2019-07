Un nouveau chapitre pour «Un soupçon de magie»

Les fans d'«Un soupçon de magie» sont passés du rire aux larmes en quelques heures début juillet 2019. Ils ont d'abord été ravis d'apprendre que la fiction de Hallmark Channel avait été renouvelée pour une sixième saison, avant d'être peinés par le départ annoncé de Bailee Madison, qui incarnait Grace Russell depuis le lancement de la série fantastique.

L'actrice de 19 ans a expliqué sur Instagram que, comme son personnage, elle souhaitait sortir de sa zone de confort et prendre part à de nouvelles aventures. «Je suis tellement reconnaissante pour ces cinq saisons extraordinaires, pour cette équipe géniale, qui est devenue ma famille, et pour cette chaîne avec laquelle je travaille depuis l'âge de 11 ans!» a écrit la jeune femme. Elle n'a pas donné plus de précisions sur ses projets.

(L'essentiel/jfa)