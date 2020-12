Faut-​​il bingewatcher «Tiny Pretty Things»?

La jalousée Cassie Shore, ballerine talentueuse, est-elle tombée du toit de l’école? L’a-t-on poussée? Qui voulait sa mort? Alors que la jeune fille est dans le coma, sa chute mystérieuse va hanter les danseuses et danseurs de la Archer School, prestigieuse école de ballet à Chicago, et rythmer les dix épisodes qui constituent la première saison de «Tiny Pretty Things» (on vous avait déjà un peu parlé de cette nouvelle série dans cette vidéo).

On en pense quoi?

«Tiny Pretty Things» s’inscrit dans la lignée de «Pretty Little Liars», «Élite», ou encore «Gossip Girl». Une garantie que vous allez crocher si vous êtes fans de ces séries?

Déjà vu

Pas forcément. Si vous aimez les romances, les coups bas sans scrupule, la manipulation et les scandales, c’est sûr, vous allez être servis. Le problème, c’est que «Tiny Pretty Things» peine à se démarquer: très racoleuse, trop «drama», la série accumule les exagérations, les clichés et les retournements de situation téléphonés, ne parvenant pas à nous faire sortir de ce sentiment de «déjà-vu».

La danse oui, le jeu non

Il n’y a rien à redire sur les scènes de danse, très qualitatives, qui insufflent de la modernité à la danse classique. Le jeu des actrices et acteurs laisse davantage à désirer et manque de crédibilité. Normal: la majorité des comédien-nes viennent du monde de la danse et n’avaient encore aucune expérience devant une caméra.

En bref

«Tiny Pretty Things» divertit vaguement, sans surprendre ni enthousiasmer. À choisir, lancez-vous plutôt dans la très bonne série «The Wilds», sur Amazon Prime. Le scénario est autrement plus fort, les personnages moins lisses et le discours bien plus profond.

(L'essentiel/Marine Guillain)