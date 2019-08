Un meurtre, une enquête et plein de suspects

Le 23 août prochain, Netflix mettra en ligne la saison 3 de «13 Reasons Why». En attendant cette date, la plateforme a diffusé une première bande-annonce qui a pris plus d'un spectateurs de court.

Dès les premières images, on apprend que Bryce Walker, l'un des personnages principaux, a été assassiné. La recherche du coupable sera donc au centre des 13 nouveau épisodes. Et la tâche ne sera pas facile pour les enquêteurs. Tout le monde avait une bonne raison de vouloir voir disparaître le lycéen qui avait violé plusieurs de ses camarades et avait lui-même subi une agression sexuelle dans la saison 2.

Outre ces nouvelles images, Netflix a annoncé qu'une 4e saison de «13 Reasons Why» était déjà en préparation et qu'il s'agirait de la dernière.

(L'essentiel/jfa)