Première image de la suite de «Sex and the City»

Ça y est! Le tournage de la suite de «Sex and the City», intitulée «And Just Like That», a commencé. Et après avoir partagé quelques photos des coulisses, HBO Max et Sarah Jessica Parker, l’interprète de Carrie Bradshow, ont enfin dévoilé une première image des trois héroïnes qui ont marqué des millions de téléspectateurs entre 1998 et 2004.

Sur le cliché, on peut donc voir Cynthia Nixon (Miranda), Sarah Jessica Parker et Kristin Davis (Charlotte) marchant côte à côte dans une rue de New York. Le quatuor de la série originale est donc devenu un trio, puisque Kim Cattrall, qui incarnait Samantha, a choisi de ne pas revenir. Les fans se demandent d’ailleurs comment son absence sera expliquée.

En plus des trois actrices, Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Willy Garson (Standford Blatch) et Evan Handler (Harry Goldenblatt) seront de retour. Ancienne actrice de «Grey’s Anatomy», Sara Ramirez a rejoint la série dans le rôle de Che Diaz, un personnage non binaire.

(L'essentiel/jfa)