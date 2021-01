«Les filles d’à côté» pourraient revenir

Tous ceux qui étaient enfants ou adolescents il y a 30 ans se souviennent des séries AB Production. «Premiers baisers», «Hélène et les garçons», «Le miel et les abeilles» ou encore «Les filles d’à côté»: il était alors pratiquement impossible de passer à côté des feuilletons créés par Jean-Luc Azoulay.

Le producteur a réussi, en 2011, à faire revenir Hélène et sa bande avec un certain succès dans «Les Mystères de l’amour» et prépare actuellement une version 2021 de «Premiers baisers» avec plusieurs des acteurs d’origine. Il ne compte cependant pas s’arrêter là, puisqu’il a envie de relancer une autre de ses créations.

«Il y aura des nouvelles filles»

Jean-Luc Azoulay a confié à «Télé Loisirs» qu’il voulait faire revivre «Les filles d’à côté».

Diffusée entre 1993 et 1995 sur TF1, cette sitcom mettait en scène trois femmes (incarnées par Cécile Auclert, Christiane Jean et Hélène Le Moignic) partageant un appartement, leurs deux voisins (joués par Bradley Cole et Thierry Redler, disparu en 2014) ainsi que le responsable de la salle de sport de l’immeuble dans lequel vivait tout ce petit monde (rôle tenu par Gérard Vivès). «Ça nous amuse et ça a l’air d’intéresser les chaînes. Il y aura une partie du casting de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole ne serait pas contre», a fait savoir le producteur.

(L'essentiel/jfa)