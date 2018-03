«Stranger Things» va rester «effrayante»

Attention spoiler! Les infos distillées par le producteur Shawn Levy au PaleyFest et dans TV Line ont de quoi ravir les amateurs de références 80's. La saison 3 de «Stranger Things» se déroulera un an après la saison 2, soit en 1985. Plus précisément durant l'été, soit à la période où est sorti au cinéma «Retour vers le futur». Après avoir endossé des costumes de «Ghostbusters» à Halloween, il y a fort à parier que Doc et Marty seront l'une des préoccupations de nos héros.

Toujours en couple

L'autre préoccupation sera leurs amours, après que deux couples se sont formés à la fin de l'année dernière. «Mike et Eleven iront bien, et leur relation continue, comme celle entre Lucas et Max», a précisé Shawn Levy au sujet de Finn Wolfhard et Millie Bobby Brown ainsi que de Caleb McLaughlin et Sadie Sink. «Mais ce seront toujours des enfants de 13-14 ans, donc qu'est-ce qu'une romance à ce stade de la vie? Ce sont des relations qui ne peuvent pas être simples et stables, mais il y a quelque chose d'amusant dans cette instabilité.»

«Si Steve meurt je quitte la série»

Par contre, le producteur n'a pas fait mention du triangle amoureux composé de Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) et Steve (Joe Kerry). Ce dernier sera d'ailleurs plus présent. «Je peux vous dire que nous n'allons pas abandonner la magie de Papa Steve. Je ne veux pas trop en dire, mais j'ai le sentiment que nous marchions aux alentours d'une mine d'or et que nous sommes tombés dessus avec Papa Steve», a dit Shawn Levy au sujet du personnage à la coupe mulet, joutant que si Steve meurt il quitte la série.

Enfin, la saison 3 a été décrite comme «énorme et effrayante. Bien sûr qu'elle aura des moments et des événements flippants. Mais elle sera aussi incroyablement chaleureuse et centrée sur le personnages. Parce qu'en fin de compte je pense que c'est ça que les gens aiment le plus dans «Stranger Things». Le tournage débutera en avril en Géorgie, aux Etats-Unis.

(L'essentiel)