«Je suis une célébrité, sortez-​​moi de là!» revient

En 2006, «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» n'avait pas attiré autant de téléspectateurs que l'espérait TF1. Résultat, la chaîne avait décidé de ne pas tourner de 2e saison de ce programme dans lequel douze personnalités avaient accepté de vivre dans la jungle brésilienne et de relever des défis.

Douze ans ont passé et la Une a choisi de donner une seconde chance à l'émission adaptée de «I'm a Celebrity... Get Me out of Here!», diffusée depuis 2002 en Grande-Bretagne. Elle a annoncé le retour de la téléréalité pendant sa conférence de presse de rentrée et sur Twitter, avec une vidéo montrant des images de l'édition britannique.

Découvrez prochainement "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" : un vrai grand jeu d'aventure familial dans la jungle dans lequel 10 célébrités vont tester leur courage et repousser leurs limites en jouant au profit d'associations ! #RentréeGroupeTF1 pic.twitter.com/tLbS6cEDAa — TF1 (@TF1) 10 septembre 2018

Pour rappel, en 2006, «Je suis une célébrité, sortez-moi de là!» était présentée par Jean-Pierre Foucault et Christophe Dechavanne. C'est l'ancien coureur cycliste Richard Virenque qui avait remporté cette édition. En 2018, dix personnes connues seront envoyées dans la jungle. Elles joueront au profit d'associations.

(L'essentiel/jfa)