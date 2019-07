Deux acteurs d'«Un si grand soleil» en couple?

Dans la série «Un si grand soleil», diffusée sur France 2, les deux acteurs incarnent Manon et son demi-frère, Théo. À force de se côtoyer tous les jours devant les caméras, il semblerait que Mélanie, 25 ans, et Gary, 20 ans, soient devenus plus que des collègues. C'est en tout cas ce que laisse penser une photo postée par la jeune femme sur Instagram et sur laquelle elle embrasse son partenaire de jeu à pleine bouche.

Si la légende du cliché – Mélanie a écrit «Protège-moi» en anglais – ne donne pas vraiment d'indice sur la nature de la relation entre les deux comédiens, certains commentaires sont nettement plus intéressants. Jeremy Banster, qui incarne le père des deux adolescents dans la série, a écrit: «Je le savais… Mon fils… Ma fille», tandis que Mélanie Maudran, la mère de Théo à l'écran, a ajouté un «Maman avait raison!» suivi de plusieurs petits cœurs. Les fans, eux, sont ravis.

(L'essentiel/jfa)