Netflix dissémine des bancs d’«After Life»

C'est une jolie initiative réalisée par Netflix. C’est aussi un joli coup de promo pour la série «After Life», dont la 3e saison devrait arriver. Le géant du streaming a fait don de 25 bancs vus dans la série à 25 communes de Grande-Bretagne dont Birmingham, Bristol, Cardiff, Édimbourg, Glasgow, Liverpool, Londres, Manchester, Newcastle ou encore Nottingham.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé mentale. Ils ont été commandés par une association caritative de prévention du suicide. Sur ces bancs, on peut y lire la phrase: «Hope is everything» («L’espoir est tout», en français) qui est aussi visible sur le banc de la série. En outre, un QR Code a été gravé dans le bois. En le scannant, des gens dépressifs ont accès à des sites qui peuvent les aider à trouver de l'aide.

«After Life» met en vedette l’acteur Rick Gervais qui doit faire face à la mort de sa femme. Tout au long de la série, le personnage va régulièrement s’asseoir sur un banc avec son chien pour réfléchir au sens de sa vie après cette perte. «Nous espérons que ces bancs feront office d’héritage durable pour «After Life». Nous espérons qu’ils deviendront aussi des lieux de rendez-vous», a dit le comédien britannique dans un communiqué relayé par «NME». L’association qui a participé à cette action avec Netflix s’est félicitée de cette opération: «Les bancs des parcs offrent des opportunités de réfléchir, de parler à quelqu’un, de s’asseoir côte à côte avec quelqu’un et de faire sortir ses émotions».

The bench scenes in After Life are iconic. Together with @theCALMzone (Campaign Against Living Miserably), we've donated 25 benches to councils around the UK. #AfterLife3 @rickygervais pic.twitter.com/8h64SXqwRd