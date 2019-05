«M6» fait un nouveau bide avec son télécrochet

C'était dans l'air depuis quelques jours et c'est arrivé encore plus vite que prévu. Mercredi, M6 a pris la décision de cesser la diffusion de «Together, tous avec moi» tant les audiences du programme étaient catastrophiques. Le deuxième épisode, mardi, n'a attiré que 1,08 million de curieux, soit 300 000 de moins que pour le lancement. Que les rares adeptes du télécrochet se rassurent: M6 a promis que les numéros restants seraient diffusés sur W9 pendant l'été.

La Six ne semble pas apprendre de ses erreurs. «Together, tous avec moi», animé par Éric Antoine et Garou, est le quatrième télécrochet à faire un gros flop sur la chaîne. En 2014, c'est «Rising Star», avec Faustine Bollaert et Guillaume Pley, qui avait plombé les audiences de M6. La finale avait fini par être avancée de deux semaines, histoire de limiter les dégâts.

Le télécrochet de trop

Trois ans plus tard, la chaîne s'était dit que faire revenir «Nouvelle Star» serait une bonne idée. Erreur! Après un démarrage correct à 11,9% de parts de marché, plus personne ne s'était intéressé à la compétition. Xavier avait gagné devant seulement 1,34 million de personnes.

M6 ne s'est pas laissé abattre et a proposé à Éric Antoine et David Ginola d'animer «Audition secrète», en 2018. Les résultats ont été jugés décevants, avec une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs par numéro. «Together» aura certainement été le télécrochet de trop.

(L'essentiel/jfa)