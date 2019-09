Lio dévoile ses seins en pleine émission télé

Plusieurs célébrités étaient invitées à s’affronter en chanson sur des tubes de l’été célèbres, dans l’émission «Les enfants de la musique», diffusée vendredi sur France 3.

Si le comédien Gil Alma en a déjà surpris plus d’un en ôtant son t-shirt, lors du morceau de Carlos «Tout nu et tout bronzé», Lio a fait encore plus fort... en dévoilant ses seins sur «Tomber la chemise». Un geste qui semble choquer Vitaa, que l’on peut voir la bouche grande ouverte, mais aussi Frédéric François, qui s’est empressé de courir vers Lio pour cacher sa poitrine à l’aide d’une tablette.

Un moment qui, semble-t-il, a beaucoup amusé la chanteuse de 57 ans, qui s’en est même vantée sur Instagram. «Des arguments pour ne pas rater "Les enfants de la musique" vendredi 13 septembre à 21h05 sur France 3? Gil Alma et moi-même n’en manquons pas, la preuve en vidéo!», avait écrit l’ancienne coach de «The Voice» sur son compte Instagram.

