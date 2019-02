Un candidat éliminé en a gros sur la patate

«Au montage, la production fait des coupes dans tout ce qui a été dit et ne garde que des fragments de paroles qui donnent une mauvaise image de moi et cela m'ennuie très fort». C'est par le biais d'un long post Instagram, désormais effacé, que Sébastien Oger s'est insurgé contre la production de M6.

Le cuisinier de «Top Chef», éliminé le 6 février dernier, ne digère pas la manière dont la chaîne l'a présenté, le faisant passer pour une personne arrogante, relate Télé 7 Jours. L'ex-candidat fait référence à une séquence où il parle du jour où il a cuisiné pour Bill Gates et qui a particulièrement énervé les internautes. «Le montage réalisé par la production ne correspond pas du tout à ce que je suis dans la réalité. On pourrait croire que je veux me mettre en évidence mais j'ai tout simplement expliqué les circonstances de cette rencontre».

Le Belge de 30 ans est allé plus loin en accusant la production de scénariser les épreuves: «Trouvez-vous normal de voir tout le monde courir dans une cuisine? Moi pas, mais pour la production, cela fait partie du show télévisé». Il avoue tout de même que son attitude confiante peut lui faire du tort: «Je ne suis pas du tout quelqu'un de prétentieux, au contraire. Parlez-en à mes connaissances et vous en serez tout de suite convaincu. Je tenais à faire cette mise au point». M6 de son côté, n'a pas encore réagi à cette polémique.

(L'essentiel/szu)