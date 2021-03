«Quotidien» privé d’images de «Koh-​​Lanta»?

C’est un rendez-vous que les téléspectateurs de «Quotidien» adorent: le débriefing de «Koh-Lanta» par Étienne Carbonnier. Lundi 15 mars 2021, tout le monde attendait donc avec une certaine impatience de découvrir «Le Canap» consacré au premier épisode du jeu d’aventures de TF1. Las, aucune image du programme n’a été diffusée.

«Aujourd’hui, normalement, nous avions prévu de débriefer «Koh-Lanta», qui a commencé ce week-end, mais cette saison, la production ne nous autorise plus, ils ne veulent plus trop jouer le jeu», a déclaré le chroniqueur, mettant en cause Adventure Line Productions (ALP).

Interrogée par «TV Mag», la directrice d’ALP a tenu à mettre les choses au point. Selon elle, il n’a jamais été question d’un quelconque refus, au contraire. «Quand «Quotidien» nous a contactés pour nous demander d’utiliser des images de «Koh-Lanta» dans «Le Canap», j’ai accepté. Et comme toutes les émissions du groupe TF1, nous leur faisons un tarif préférentiel», a indiqué Alexia Laroche-Joubert. Selon elle, ALP a proposé à la société qui produit «Quotidien» de lui vendre les images du jeu au même prix que les saisons précédentes, mais n’a jamais obtenu de réponse.

(L'essentiel/jfa)