Nagui attaqué pour son refus de mettre des vachettes

Depuis que Nagui, qui produira la nouvelle version du célèbre jeu, a annoncé qu'on n'y verrait aucune bête à cornes, les adeptes des vaches landaises fulminent et la résistance s'organise.

Après l'Union des villes taurines françaises, dont certaines sont des piliers du programme, qui a appelé ses membres à ne pas prendre part à l'émission si la production continue d'en exclure les célèbres vachettes, voici que que l'Observatoire national des cultures taurines s'en prend directement à l'animateur et producteur. «Faire un "Intervilles" sans vachettes, ça n'a plus aucun sens! Ça n'a plus aucun sens que les villes taurines participent et qu'on fasse ça dans des arènes», a indiqué André Viard, président de l'Observatoire, dans Morandini Live.

L'homme va plus loin, en affirmant que Nagui fait «du prosélytisme pour l'animalisme avec de l'argent public». Ce qui pose problème à André Viard, ce n'est pas tant que les vachettes disparaissent du jeu, mais que cela soit justifié par la maltraitance animale. «Nous allons saisir le CSA (NDLR: Conseil supérieur de l'audiovisuel) pour dire «attention, il y a du prosélytisme et des propos discriminatoires», a ajouté le président.

⛔️L'UVTF demande aux villes taurines de ne pas participer à Interville si la décision d'en exclure les vaches landaises est maintenue. Nos arènes ont fait le succés de cette émission mais n'en accueilleront pas une version édulcorée stigmatisante pour la culture taurine. @Nagui— UVTF (@UVTF1) January 21, 2020

(L'essentiel/jfa)