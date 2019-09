Hapsatou Sy va se lâcher sur «Danse avec les Stars»

La saison 10 de «Danse avec les stars» sur TF1 débutera samedi avec du beau monde, puisque notamment Moundir, Azize Diabaté, Clara Morgane et Linda Hardy se défieront sur le parquet de danse. Mais ce lancement pourrait bien être entaché par les révélations d'une candidate de la saison 8. Hapsatou Sy a en effet menacé de balancer «des choses graves et inacceptables, pour le public et pour les candidats», à propos de l'émission.

Pour rappel, la chroniqueuse de 38 ans avait été évincée très tôt dans le concours, à la surprise générale du public. «J'avais fait le choix de calmer les choses et d'éviter tout scandale, a-t-elle expliqué sur Instagram avant de sortir les crocs. Cependant, je ne peux plus me taire car trop de choses se sont passées. Je vais vous dire la stricte vérité, avec des preuves à l'appui. Je le dois à tous ceux qui m'ont soutenue». La Française a promis de tout déballer d'ici à quelques jours.

Si les révélations de Hapsatou Sy ne sont pas encore connues, elles font forcément écho à celles qui avaient été faites après une autre élimination qui avait fait couler beaucoup d'encre: celle de Tonya Kinzinger en 2014. À cette époque, France Dimanche avait révélé que l'actrice avait en réalité été «victime d'un complot» et que le jeu était «malheureusement truqué». Le magazine avait alors expliqué que Kinzinger s'était fait sortir de «DALS» parce qu'elle ne faisait «pas partie des candidats préférés de la chaîne et de la production».

(L'essentiel)