«Nos chers voisins»: un téléfilm en préparation

L'annonce de l'arrêt de la série quotidienne de TF1, il y a sept mois, avait pris tout le monde de court. Malgré de très bonnes audiences et des acteurs tous plus populaires les uns que les autres, la chaîne privée avait décidé de fermer les portes de l'immeuble qui abritait «Nos chers voisins».

Un passage de la bande sur grand écran avait alors été évoqué par Jean-Baptiste Shelmerdine, alias Alex. Finalement, c'est plutôt du côté de la télévision que les nostalgiques devront se tourner pour retrouver l'ambiance du programme. Du moins, si l'on en croit Gil Alma, qui jouait le rôle d'Alain.

Le format de «Joséphine, ange gardein»

«Il y a un téléfilm dans les cartons, qui va peut-être se faire», a dit l'acteur et humoriste dans l'émission de webradio «La clique d'Alix». Le scénario est en cours d'écriture et devrait réunir toute l'équipe de «Nos chers voisins» au bord de la mer, a précisé le Français. L'idée serait de tourner un film en deux parties et éventuellement d'en faire plus si les téléspectateurs sont au rendez-vous. «Nos chers voisins» aurait alors le même format que «Joséphine, ange gardien».

Contrairement à Jean-Baptiste Shelmerdine, Gil Alma ne pense pas qu'un long métrage inspiré de la série soit possible, même avec la meilleure volonté du monde. «Des projets de cinéma pour la série? Ah non, ça on peut s'asseoir dessus», a-t-il assuré d'un ton catégorique.

(L'essentiel/jfa)