Un docu censuré par Canal+ pour protéger Ménès

La version du documentaire réalisé par Marie Portolano sur le sexisme dans le journalisme sportif proposée dimanche soir sur Canal+ n’était pas tout à fait celle qui avait été prévue au départ. D’après les informations du site lesjours.fr, confirmées par Le Parisien, la chaîne cryptée a fait enlever plusieurs passages. Ils s’agit notamment de moments dans lesquels intervenaient les journalistes Pierre Ménès, Hervé Mathoux ainsi qu’un de leurs confrères dont le nom n’a pas été dévoilé.

Officiellement, Canal+ a pris cette décision parce qu’elle pensait que «le documentaire était plus fort en donnant toute la paroles aux femmes», rapporte Le Parisien. Cependant, le choix de ne pas diffuser l’entretien entre Marie Portolano et Pierre Ménès – ainsi que deux scènes dans lesquelles le journaliste soulevait la jupe de sa consœur pour lui attraper les fesses devant le public et embrassait Isabelle Moreau par surprise – partait d’une volonté de protéger le journaliste «plutôt que de le voir exposé à la vindicte avec la diffusion du documentaire».

Ménès joue les amnésiques

D'après lesjours.fr, Pierre Ménès raconte face à Marie Portolano, dans la séquence coupée au montage, ne pas se souvenir de la scène de la jupe soulevée. Il dit aussi... «ne pas comprendre pourquoi elle s'est sentie humiliée». Il nie les accusations en mettant ses gestes déplacés sur le compte de l'humour. «Ne plus pouvoir rigoler avec une femme, c'est ça, le sexisme», lance-t-il.

La chaîne cryptée n’a pas souhaité commenter l’article paru sur lesjours.fr. Elle s’est contentée de renvoyer les journalistes vers un tweet publié par Marie Portolano publié quelques heures après la diffusion de «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste». Dans son message, la Française qui a quitté Canal+ pour M6 a écrit: «L’essentiel c’est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par Canal+. S’il vous plaît ne l’oubliez pas. Bises à tous et à tout le monde».

L’essentiel c’est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par @canalplus S’il vous plaît ne l’oubliez pas. Bises à tous et à TOUT LE MONDE ❤️ — marie portolano (@marieportolano) March 21, 2021

(L'essentiel/jfa)