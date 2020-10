Quel casting pour la 13e saison des anges?

Alors que la saison12 des «Anges» est encore diffusée, NRJ12 prépare déjà la suivante, dont il se murmure qu’elle sera la dernière. D’après les informations de plusieurs comptes consacrés au monde de la téléréalité française, la chaîne veut changer le titre du programme lancé en 2011 et faire revenir des candidats emblématiques.

Selon le youtubeur Sam Zirah, Frédérique Brugiroux (saisons5, 6 et 9 et «Les vacances des Anges»1, 2 et 3) et Aurélie Dotremont saisons5 et 11 et «Les vacances des Anges»1) seraient sur le point de signer leur contrat. Nabilla Vergara et Amélie Neten auraient également été approchées

(L'essentiel/jfa)