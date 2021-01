«Peaky Blinders» s’arrêtera après six saisons

L’année 2021 commence d’une manière douce-amère pour les fans de «Peaky Blinders». Le créateur de la série vient en effet de leur apprendre que la 6e saison, actuellement en tournage, serait la dernière, mais que l’histoire continuerait «sous une autre forme», indique «Variety». Cette annonce a surpris, puisque Steven Knight avait déclaré en octobre 2019 à «Entertainment Weekly» qu’une saison 7 était prévue.

«J’arrive au terme du scénario de la saison 6. Nous allons la tourner et je m’attaquerai à la 7. Et ensuite, si l’énergie continue de grandir et que les retours sont toujours aussi positifs, nous penserons à la manière dont l’histoire pourrait se poursuivre sous d’autres formes», avait-il confié, n’excluant pas la possibilité d’un long métrage.

Diffusée depuis 2013 sur la BBC et sur Netflix et Prime Video depuis la saison 5, «Peaky Blinders» raconte l’histoire d’une famille de criminels vivant à Birmingham, en Angleterre, durant l’entre-deux-guerres. La série est portée par Cillian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Paul Anderson (Arthur Shelby Jr.) et Sophie Rundle (Ada Thorne).

(L'essentiel/jfa)