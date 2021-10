Nathalie cash: «Tu étais le moins moche du lot»

Les habitués de «L’amour est dans le pré» avaient déjà eu un aperçu du caractère pour le moins affirmé de Nathalie, éleveuse de veaux dans la Loire. Mais lundi soir, de nombreux téléspectateurs sont restés bouche bée face à l’attitude de la candidate de 49 ans. L’agricultrice s’était déjà montrée peu tendre avec Bruno, le premier de ses deux prétendants arrivés chez elle, qui a enchaîné vent sur vent malgré des efforts louables. Mais Stéphane en a également pris pour son grade dès son arrivée.

Dans la voiture en provenance de la gare, Nathalie a expliqué de manière très directe à son prétendant pourquoi elle l’avait choisi parmi une longue liste: «J’en ai tellement eu, on va dire que tu étais le moins moche du lot», lui a-t-elle lancé. Avant cette charmante explication, l’éleveuse avait déjà mis les points sur les i à son potentiel futur compagnon: «C’est la vie à la ferme là où tu es, t’es pas aux Baléares. Je ne cherche pas un agriculteur, mais je ne cherche pas un fainéant non plus. On ne s’engage pas avec des gens quand on ne connaît pas leur métier».

Stéphane s’est encore ramassé une volée de bois vert un peu plus tard, lorsqu’il a eu le malheur de demander à son hôte une serviette de toilette. «T’as pas pris de serviette? C’est l’hôtel cinq étoiles ici, alors», a rétorqué la quadragénaire. Ambiance… Choqués par le sens de l’accueil si particulier de Nathalie, les internautes ont été nombreux à réagir sur Twitter.

(L'essentiel/joc)