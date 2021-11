La star des «Feux de l'amour» est morte à 88 ans

Les habitués de la série télévisée «Les Feux de l'amour» se souviennent forcément de son visage. Jerry Douglas, star du célèbre feuilleton américain, s'est éteint à Los Angeles à l'âge de 88 ans, après «une courte maladie». L'annonce a été confirmée par le producteur de la série sur le compte officiel.

Please join us in sending our condolences to the family of Jerry Douglas, known for his long-running role as the iconic John Abbott on the The Young and the Restless. He will be greatly missed by the Y&R family. ❤️ pic.twitter.com/7Kihvgqiel — Young and Restless (@YandR_CBS) November 11, 2021

Le comédien campait le rôle de John Abbott, fondateur de la multinationale Jabot Cosmetics, principal concurrent de Newman Entreprises. Un personnage qui est décédé en 2006, victime d'un accident vasculaire cérébral. Pour l'anecdote, Jerry Douglas n'a pas été le premier à l'incarner à partir de 1981. Brett Halsey a en effet occupé le rôle pendant un an.

Toute la famille «The Young and The Restless» (NDLR: le titre de la série en anglais) a rendu hommage à cette figure du «soap opera»: «Que mon "cher mari à la télévision" repose en paix. Merci pour les rires toutes ces années», a réagi Jess Walton, qui campe le personnage de Jill Abbott, son épouse à l'écran.

Rest in peace my dear TV husband Jerry Douglas. Thank you for the laughter all those years. Much much love to you and your beautiful family Kim and Hunter and everyone pic.twitter.com/cS478kBr5F — Jess Walton (@JessWaltonYR) November 11, 2021

En plus de figurer dans «Les Feux de l'amour» pendant 25 ans, Jerry Douglas a aussi joué dans d'autres séries télévisées (Mission impossible, Melrose Place, Cold Case...) ainsi que dans plusieurs films (O'Brother et JFK). Il a même enregistré un album de jazz.

Rest In Peace to Jerry Douglas, who’ll always be John Abbott (The Young and the Restless) to me. Very sad and shocking news for real. pic.twitter.com/ZwdZ5Tnf8E — Jermaine (@JermaineWatkins) November 11, 2021

(th/L'essentiel)