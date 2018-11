«Game of Thrones» réserve une fin déchirante

Plus que six mois à patienter avant de découvrir la suite et la fin des aventures de Daenerys, Jon Snow et de leurs alliés comme de leurs ennemis. Mais l'attente en vaudrait la peine. On raconte que, pour cette 8e saison de «Game of Thrones», les scénaristes de la fiction médiévale se sont surpassés. Et la production n'a pas lésiné sur les moyens: un budget de 15 millions de dollars pour chacun des six épisodes de 60 minutes.

Côté scénario, l'ultime saison de la série diffusée sur HBO permettra à tous les personnages, séparés au fil des ans, de se retrouver. «Tout le monde se réunit pour lutter contre la catastrophe imminente», révèle Sophie Turner, alias Sansa Stark, à Digital Spy. On retrouvera aussi Ghost, le loup blanc de Jon Snow, que l'on n'avait plus revu depuis son départ de Castle Black, dans la saison 6.

Au niveau du tournage, cela n'a pas été facile tous les jours. Les paparazzis se dissimulaient partout dans l'espoir de dénicher des scoops. Du coup, il a fallu tourner de fausses scènes pour préserver le mystère du scénario. «La production voulait que personne ne soit vraiment au fait de l'intrigue, et comme toujours avec cette série, ils ont regardé jusqu'au plus petit détail. A ce stade, on se serait cru à la Gestapo», a confié David Nutter, réalisateur de l'épisode 1 de la saison finale, au Huffington Post. Quant à la fin de «Game ot Thrones», elle risque de diviser. «Ce sera intéressant de voir les réactions des gens, dit Sophie Turner. Moi en tout cas, je l'ai trouvée vraiment déchirante.»

(L'essentiel)