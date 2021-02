«En thérapie», rendez-​​vous addictif sur le divan

Une série de 35 épisodes qui se déroule dans un décor unique (le cabinet d'un psychanalyste) et qui repose sur des dialogues en face à face, sans gros suspense ni action. Le tout suivant une certaine routine: un épisode pour un jour, une séance et un patient, et ça recommence. Ça ne vous fait pas envie? Vous avez tort!

Diffusée sur Arte dès jeudi, la série «En thérapie» rend vite accro. Réalisée par l'excellent duo Olivier Nakache - Éric Toledano («Intouchables», «Hors normes») et servie par un casting de haut niveau, elle place la France de l'après-Bataclan sur le divan, pour en dessiner un portrait bouleversant.

De vraies émotions

Face à l'épatant Frédéric Pierrot en thérapeute, une chirurgienne (Mélanie Thierry) lui avoue son amour, tandis que le flic joué par Reda Kateb est traumatisé par son intervention du 13 novembre 2015. Céleste Brunnquell joue une ado perturbée; Clémence Poésy et Pio Marmaï un couple au bord du précipice.

Aucun de ces patients ne ménage son psy, qui va à son tour consulter son ancienne analyste (Carole Bouquet). Les épisodes d'«En thérapie» (adapté de la série israélienne «BeTipul») ont été tournés en peu de prises, permettant aux acteurs et actrices d'exprimer de vraies émotions. Entre elle et son personnage, Mélanie Thierry «ne savait plus qui pleurait», a confié l'actrice. Tout cela se sent, réveillant également les émotions du spectateur.

«En thérapie» D'Éric Toledano et Olivier Nakache. Avec Frédéric Pierrot, Carole Bouquet.

(L'essentiel)