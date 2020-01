Toute une semaine au vert sur la Six

Impossible de passer à côté des questions environnementales en ce début d'année 2020. Alors M6, W9, 6Ter, Gulli, Paris Première, la radio RTL et 6Play se mettront au vert du 26 janvier au 2 février avec 60 heures de programmes consacrés à l'écologie et à l'avenir de notre planète.

L'un des premiers à aborder cette thématique sera Julien Courbet dans «Capital». Le 26 janvier, les journalistes du magazine se demanderont s'il est possible de consommer autrement et, si oui, de quelle manière s'y prendre pour que cela ne coûte pas un bras et ne soit pas trop compliqué. Nicolas Hulot, ancien présentateur d'«Ushuaïa» et ex-ministre français de l'Environnement, sera l'invité exceptionnel de l'émission.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations

Maison à vendre

Le 29 janvier, Stéphane Plaza devra aider Célyne à trouver un acheteur pour sa maison. À cause de gros problèmes d'isolation dans le logement, personne ne souhaite faire d'offre à la jeune femme. L'animateur et l'architecte d'intérieur Sophie Ferjani vont mettre la main à la pâte et réaliser des travaux.

Scènes de ménages

L'environnement, ça peut aussi être marrant. Pendant une soirée, dont la date n'a pas encore été fixée, tous les sketches de la série auront pour thème l'écologie. Cinq couples et autant de visions de la protection de l'environnement.

Les stars chantent pour

Angèle, Sting, Kendji Girac ou encore Mika: une multitude d'artistes français et internationaux ont accepté de se produire sur scène et d'interpréter des titres en lien avec la Terre. Les personnalités ont, en outre, toutes donné un objet ou un peu de leur temps pour une vente aux enchères au profit de la fondation Goodplanet.

2050

Ce numéro spécial de l'émission, diffusé le 29 janvier, se demandera si la planète pourrait un jour disparaître à cause des déchets des humains et ce qu'il est possible – et nécessaire – de faire pour que cela ne se produise pas.

