Netflix coupe la scène du suicide... deux ans après

Deux mois après la diffusion d'une étude qui montrait une hausse des suicides d'adolescents aux États-Unis, juste après la mise en ligne de la série «13 Reasons Why», Netflix a agi. La plateforme a décidé de retirer la scène dans laquelle l'héroïne se donnait la mort dans la première saison.

«Alors que nous préparons le lancement de la saison 3 pour cet été, nous sommes attentifs au débat qui entoure la série. Alors, sur le conseil d'experts médicaux, dont le Dr. Christine Moutier, médecin en chef de l'Association américaine de prévention du suicide, nous avons décidé, avec le créateur Brian Yorkey et les producteurs de «13 Reasons Why», de couper le passage dans lequel Hannah s'ôte la vie dans la saison 1», a écrit Netflix sur Twitter.

Une mise en garde

Brian Yorkey a expliqué au Hollywood Reporter pourquoi il avait accepté de modifier l'épisode: «Aucune scène n'est plus importante que la vie de la série et son message qui est que nous devons mieux prendre soin les uns des autres. Nous croyons que cette modification aidera la fiction à faire le plus de bien possible tout en limitant les risques, surtout pour les jeunes spectateurs qui sont vulnérables».

Avant de se résoudre à couper la scène, le diffuseur avait ajouté une mise en garde sur le contenu de la série, diffusé des spots de prévention avant chaque épisode et créé un site offrant des conseils et de l'aide aux personnes en détresse psychologique.

An update on 13 Reasons WhyIf you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6— Netflix US (@netflix) 16 juillet 2019

(L'essentiel/jfa)