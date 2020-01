Heidi Klum arrive avec une émission sur Amazon

En septembre 2018, après 16 saisons sur Lifetime, Heidi Klum a claqué la porte et emmené son collègue Tim Gunn avec elle. «Notre imagination était plus grande que ce que nous avions le droit de faire», a raconté le mannequin, à propos de l'émission «Projet haute couture», qu'elle présentait depuis 2004. Quand elle a appris que le programme, qui mettait en compétition de jeunes créateurs de mode, allait retourner sur «Bravo», sa chaîne d'origine, la Germano-Américaine a pris cela comme une opportunité de «quitter le navire».

Avec Tim Gunn, mentor des candidats dans «Projet haute couture», Heidi a imaginé «Making the Cut» et l'a proposé à Amazon. Le duo était persuadé que le géant serait convaincu, et il a eu raison. L'entreprise a non seulement accepté, mais a en plus débloqué un budget considérable, qui a permis une liberté créative totale au top et à son collègue, ont-il assuré aux médias. Dans cette émission, qui démarrera le 27 mars, douze stylistes du monde entier se battront pour décrocher un million de dollars. Ils seront jugés par la journaliste Carine Roitfeld, le créateur Joseph Altuzarra, Nicole Richie et Naomi Campbell.

Particularité du programme: les vêtements imaginés par les concurrents seront proposés sur Amazon, après chaque épisode, à 100 dollars maximum. «Vous pouvez dessiner autant de tenues que vous voulez, mais cela ne devient réel que quand quelqu'un les achète», a souligné Heidi Klum.

(L'essentiel/jfa)