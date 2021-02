Un utilisateur sur 10 de Netflix est «infidèle»

Les plateformes de streaming vidéo n’ont pas connu la crise durant la pandémie de coronavirus. Bien au contraire. Le leader Netflix a récemment conforté sa position en annonçant 204 millions d’abonnés payants dans le monde. Parmi eux se cachent des «infidèles», si on en croit un sondage rapporté par le Daily Mail.

Réalisé par un fournisseur d’accès internet sur 2000 adultes au Royaume-Uni, il montre que plus d’un utilisateur sur 10 (11%) de la plateforme admet être un «tricheur du streaming». En pratique, ces personnes avouent regarder des épisodes de séries en cachette de la personne avec qui elles vivent en couple ou qui partage le même foyer, alors qu’ils s’étaient promis de regarder ensemble ces contenus vidéo.

Attention à la rupture!

La moitié des tricheurs admet regarder en cachette un nouvel épisode au moins une fois par semaine. Les hommes seraient aussi des «tricheurs» plus réguliers que les femmes: 22%, contre 13% le faisant quotidiennement. La classe d’âge comprise entre 16 et 24 ans serait la plus «infidèle» avec un quart de ces jeunes confessant «fauter» régulièrement. Parmi les raisons invoquées, l’impatience de regarder l’épisode suivant arrive en tête (50%). Elle est suivie par le sentiment d’ennui (21%).

Les séries «Game of Thrones» (16%), «Stranger Things» (15%) et «Sex Education» (15%) sont celles qui engendrent le plus ce type de comportement, tandis que les couples d’amoureux sont les plus susceptibles de subir une infidélité, plutôt que les membres d’une famille ou des amis. Enfin, 8% des participants expliquent que la découverte de cette «infidélité» a provoqué des disputes avec leur partenaire et que pour 4% c’est la goutte qui a fait déborder le vase et a conduit à une rupture.

(L'essentiel/man)