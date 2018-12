Netflix veut créer une série originale africaine

L'équipe européenne de Netflix «cherche des opportunités en Afrique», a expliqué Barmack, lors d'une conférence qui se tenait cette semaine à Londres. Avant d'ajouter que le géant du web allait passer commande en 2019.

Cette décision intervient alors que Netflix fait le parti que les séries seront bientôt plus regardées à l'international qu'aux États-Unis. «Bientôt, dans les prochaines années, la moitié du top 10 des séries les plus visionnées ne viendra plus des États-Unis. Les shows avec un casting multinational deviendront la norme», a prédit Erik Barmack.

Ainsi, dans les trois semaines à venir, Netflix lance trois nouveaux contenus européens dont la comédie romantique française «Plan Cœur».

(L'essentiel/afp)