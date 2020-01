Arthur à Hanouna: «Tu as voulu tuer ma femme!»

L'anecdote a été révélée par Cyril Hanouna lui même dans son émission «Touche pas à mon poste», lundi. L'animateur a en effet eu un accrochage en voiture avec son ami Youssef. Ce dernier qui était au volant aurait manqué son créneau et percuté la voiture garée derrière. «Comme il est très feignant, il ne veut pas faire un créneau, il rentre à l'américaine. Il fait un créneau à la tunisienne. Il y avait une Mini Austin qui était garée et il l'a défoncée», a détaillé Cyril Hanouna.

À l'intérieur de la voiture en question se trouvait une femme, qui s'est avéré être... Mareva Galanter, Miss France 1999 et femme de l'animateur Arthur. C'est lui qui a envoyé un SMS à Cyril Hanouna pour lui indiquer l'identité de la victime. «Frérot, tu as voulu tuer ma femme», a écrit Arthur. Tout s'est finalement bien terminé. «Il est venu pour voir les dégâts et on a beaucoup rigolé», a conclu l'animateur de C8.

(th/L'essentiel)