Des parodies de Soap-​​operas des années 1980

Après «La Flamme», qui parodiait «Le Bachelor», Canal+ s’attaque aux feuilletons américains des années 1980 dans un téléfilm, écrit et réalisé par Alex Lutz et Arthur Sanigou, dont le tournage est sur le point de se terminer. Intitulée «La vengeance au triple galop» – référence à la série «La vengeance aux deux visages» – cette parodie peut compter sur un sacré casting. Outre Alex Lutz, on y verra Audrey Lamy, Guillaume Gallienne, Izïa Higelin, Leïla Bekhti ou encore Ingrid Chauvin.

La fiction racontera l’histoire de la riche mais pas très belle Stéphanie Harper (Audrey Lamy) qui se marie avec Craig Danners (Alex Lutz) sans comprendre qu’il ne s’intéresse qu’à son argent. Pour être certain d’hériter de la fortune de son épouse, Craig provoque un accident de cheval et laisse la pauvre Stéphanie au fond d’un ravin. Seulement, la jeune femme survit et, après avoir changé de visage grâce à la chirurgie esthétique, revient se venger sous une nouvelle identité.

Interrogé par «Le Parisien», Alex Lutz a précisé qu’il ne souhaitait pas se moquer des soap-operas d’il y a presque 40 ans, mais «plutôt en faire une parodie hommage». D’ailleurs, «La vengeance au triple galop» sera filmée en 4/3 et l’équipe veut «retrouver un peu le grain et l’image lavée de l’époque», a ajouté Arthur Sanigou.

(L'essentiel/jfa)