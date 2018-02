David Pujadas a présenté le JT avec une perruque

Quand Konbini News l'interroge sur son plus grand moment de solitude, David Pujadas affiche un large sourire. «Juste avant la reprise après l'été (NDLR: 2008), je vais chez le coiffeur, j'étais en Dordogne», raconte l'ancienne vedette du JT de 20h sur France 2. «C'était pas mon coiffeur habituel, et quand je me réveille, j'ouvre les yeux, il m'avait tondu», confie-t-il.

«J'avais une coupe c'était même pas pour faire l'armée, c'était quasiment tondu, donc panique générale, à 48 heures de l'antenne», se souvient-il. «Je rentre à Paris le samedi après-midi et je me dis que la seule solution c'est que je trouve une perruque (...) et pendant 15 jours, j'ai fait le journal avec une perruque».

Jusqu'à ce que Voici sorte l'info, tout le monde n'y a vu que du feu. Sans doute parce que bon nombre de téléspectateurs surnommaient le journaliste «Playmobil», du fait de sa coiffure un peu figée.

