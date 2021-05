Très cash, Jean-​​Edouard n'a pas été tendre avec Loana

«Ça me fait quelque chose de le voir parce qu'on a vécu une histoire ensemble», confie Loana. «Le changement de notre vie, on l'a vécu tous les deux». Le sourire sur son visage s'est rapidement effacé quand son ex a pris la parole sans jamais s'adresser directement à elle et même sans vraiment la regarder: «Il y a un moment, on a envie de voir ces personnes se prendre en main et de tenter de prendre le problème à bras-le-corps et de le régler». Premier uppercut.

"Une descente aux enfers"



20 ans après, Loana et Jean-Edouard se retrouvent dans #TPMP ! pic.twitter.com/DSrqhshgXI — TPMP (@TPMP) May 5, 2021

«Loana fait une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler, Loana fait une overdose, elle va vouloir venir en parler», commence Jean Edouard avant d'évoquer la dispute entre Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer, proches d'en venir aux mains sur le plateau de «TPMP». «Un grand moment de télévision mais un grand moment ultrapathétique», s'emporte-t-il. «Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se faire discrète mais vraiment de faire une cure (...) C'est pas en venant sur un plateau télé tous les mois (...) Je pense que pour le rétablissement sur le long terme, ce n'est pas du tout la meilleure des choses à faire». Deuxième uppercut.

«Mais ça lui fait du bien de venir», tente d'intervenir Cyril Hanouna pour enrayer ce discours franc et direct. Loana enchaîne: «Je pense qu'il a tort (...) C'est un exutoire pour moi» de venir sur les plateaux.

Pour un peu plus de tendresse, Loana a pu compter sur un autre invité qui a marqué la première édition du Loft: Steevy s'est montré très ému face à son ancienne camarade. «Ça m'a tellement blessé quand j'ai vu tes mésaventures», confie-t-il, des trémolos dans la voix. «Je me suis dit: "Mais c'est dingue, je la vois couler et je peux rien faire (...)" Quand on aime vraiment quelqu'un, ça fait de la peine», a-t-il conclu.

"J'ai été blessé (...) J'ai toujours été bienveillant envers Loana"



Steevy très ému en retrouvant Loana sur le plateau de #TPMP. pic.twitter.com/XF4v0JdGif — TPMP (@TPMP) May 5, 2021

(mc/L'essentiel)