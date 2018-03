Filmée au petit coin, elle fait un caca nerveux

Lundi soir, M6 lançait son nouveau jeu d'aventure, «Wild». On y a vu des spécialistes de la survie devoir accomplir un long parcours en pleine savane africaine, accompagnés de néophytes. Parmi les aventuriers, Samantha n'a pas été la plus gâtée. Sans eau ni nourriture, obligée comme les autres participants de se débrouiller avec Dame Nature pendant trois jours, la jeune femme a été prise de problèmes gastriques bien inconfortables. Qui plus est en pareille situation.

Et M6 n'a rien épargné aux téléspectateurs, montrant, à peine dissimulée, l'aventurière en train de vomir et déféquer, victime d'une forte diarrhée. Pire, la chaîne a cru bon d'amplifier le son à ce moment-là...

Cette manœuvre a profondément déplu à Samantha qui a réagi sur Twitter, furieuse: «Pas d'image dégradante des candidats? Les bruitages étaient-ils nécessaires? La rédactrice en chef peut calculer son profit, elle».

#Wild#M6 Pas d'image dégradante des candidats ? Les bruitages étaient ils nécessaires ? La rédactrice en chef peut calculer son profit elle– Samantha Wild M6 (@SamanthaWildM6) 27 mars 2018

D'autres candidats de «Wild» ont réagi également sur les réseaux sociaux, à l'image de Robin: «Comme beaucoup je suis terriblement choqué par le choix de montage de M6 concernant les "bruitages" de Samantha. C'est une fille extraordinaire qui mérite une certaine pudeur! Merci de respecter ça! #Wild la course de survie M6».

Le fameux passage décrié de «Wild»

(L'essentiel/lsi)