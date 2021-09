Hector Langevin a failli tout arrêter

S’il crève l’écran aujourd’hui dans «Demain nous appartient», Hector Langevin a pourtant bien failli ne jamais devenir comédien. Avant d’incarner le séduisant cuisinier Bart Vallorta dans la série de TF1, le jeune homme avait sérieusement songé à abandonner sa carrière naissante, sur un coup de tête. Cependant, le destin s’en est mêlé. Interviewé dans «Télé Loisirs», Hector a raconté que son arrivée dans le feuilleton était «un peu folle».

Il y a quelques années, le Français suivait le Cours Florent, centre de formation pour artistes à Paris. «Un matin de fin d’année, je ne me sentais pas bien dans mon cours, je me prenais un peu la tête avec mon prof et j’ai décidé de sortir de classe pour aller prendre l’air. J’ai croisé la directrice de casting, Léa Coquin, on a échangé des regards, et ensuite je suis allé m’asseoir avec ma casquette et ma capuche, sur le banc devant les cours, et pas de bonne humeur», a-t-il expliqué. Très contrarié, Hector envisageait carrément de tout laisser tomber, mais contre toute attente, son charisme avait tapé dans l’œil de la directrice de casting.

«Quelques minutes après, elle est venue me voir et m’a demandé si j’étais comédien. J’ai dit : «Là, euh, non, j’ai plus envie.» Elle m’a regardé avec un sourire et m’a dit : «D’accord, il me faut photos, vidéos, CV artistique, la totale.» Une opportunité tombée du ciel qu’il a finalement saisie. Quelques jours plus tard, après avoir passé son casting, Hector a commencé le tournage du feuilleton, à Sète, dans le sud de la France. «C’était un gros coup de chance au bon endroit et au bon moment», constate-t-il.

(L'essentiel/lja)