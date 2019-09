Un candidat franchit la barre des 600 000 euros

Paul, un jeune autiste de 19 ans, est bien parti pour faire oublier le tristement célèbre Christian Quesada et ses quelque 800 000 euros de gain remportés entre juillet 2016 et janvier 2017. Le candidat des «12 coups de midi», le jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann, a franchi ce mercredi la barre des 600 000 euros de gain, à l'occasion de son 130e passage dans l'émission. Il est ainsi devenu le 5e plus gros gagnant des jeux télévisés en France, indique le magazine Télé Star.

Le jeune Paul, qui a été diagnostiqué autiste Asperger à ses 16 ans, talonne désormais Claude qui avait empoché 620 000 euros dans «À prendre ou à laisser» en 2004. Le trio de tête des plus gros gagnants est actuellement composé par Marie, 1 million d'euros de gain dans «Qui veut gagner des millions» (2004), suivie de Christian Quesada et ses 809 000 euros et Laurent, 762 000 euros dans «Cinq millions pour l'an 2000».

(pp/L'essentiel)