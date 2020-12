L'essentiel: Comment allez-vous juste avant l'élection de Miss France 2021?

«Miss France 2021»

Samedi, 21h05, «TF1».

Clémence Botino: Cela commence à faire quelque chose car je me rends compte que c'est bientôt terminé et que je vais devoir construire mon après Miss France. Je suis un peu triste car cette expérience a changé ma vie.

Comment s'est déroulée cette année de Miss France en pleine pandémie Covid?

Comme tout le monde. On se serre la ceinture et on trouve de nouvelles idées. Cela m'a poussée à me réinventer constamment, à mettre à profit les autres supports, digitaux par exemple… Dès que je pouvais faire un live, mettre en ligne une vidéo, même drôle, je le faisais. Le rôle d'une Miss France est de changer les idées et c'est ce que j'ai essayé de faire.

Quel est votre pire souvenir au cours de cette année?

C'était l'incendie de mon appartement de Miss France. À ce moment-là, c'était plus une question de Clémence surprise en pleine nuit par les flammes. Maintenant, c'est un vieux souvenir, j'ai ma vie et j'ai pu récupérer la plupart de mes affaires. Et je connais les gestes à adopter en cas d'incendie.

Et votre meilleur souvenir?

Mon voyage retour en Guadeloupe. C'était le retour chez moi, en début d'année donc encore pleine d'insouciance, c'était un vrai rêve. C'était magique et il y avait énormément de monde. J'ai eu le droit à un carnaval, j'ai pu défiler en robe de princesse dans une voiture cabriolet. C'était épique et je m'en souviendrai toute ma vie.

Quels sont vos projets après Miss France?

J'ai l'opportunité de me lancer dans le cinéma, et d'apprendre les métiers en rapport avec la production et la réalisation. Il y a un film que je devais porter en fin d'année mais sa sortie a été reportée.

Allez-vous concourir à Miss Univers?

J'espère que le concours aura lieu et si c'est le cas, je serai bien évidemment au rendez-vous!

(Recueilli par Nikolas Lenoir)