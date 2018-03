Banderas va incarner Picasso dans une série

Dans les immenses studios de Budapest cernés de neige, Antonio Banderas, cheveux gris et plaqués, donne chair à un Pablo Picasso qui se retourne sur sa longue existence pour la série américaine «Genius Picasso». «Le vieux Picasso regarde sa vie dans le rétroviseur», explique le comédien, originaire de Malaga, comme le peintre espagnol, La série en 10 épisodes qui a donné lieu à une enquête fouillée va «donner une vision plus large de l'homme et de l'artiste», fait-il valoir, le temps d'une pause.

Le rythme de travail est soutenu: «après cinq heures de maquillage», l'acteur tourne près de sept scènes par jour. Entamé en octobre dernier, le tournage s'est déroulé à Paris, Barcelone, Malaga, Budapest et allait bientôt rejoindre Malte. Ken Biller, scénariste en chef de la série attendue le 23 avril en France et le 24 aux États-Unis sur National Geographic, a fait de la vie du maître une épopée du XXe siècle.

Des événements réels

«Notre boulot est de divertir et de raconter une bonne histoire», souligne-t-il en marge du tournage. La gageure était de ne pas trahir la «vérité historique». «Nous nous sommes emparés de la véritable histoire de Pablo Picasso, mort à 92 ans, et en avons tiré du drame, de la tension, de l'émotion et créé du suspens», poursuit-il, «Nos dialogues sont nourris de propos dont on sait qu'ils ont été prononcés par les différents protagonistes». Toute la série est fondée sur des événements qui ont eu lieu.

Dans ce décor planté en 1946, Picasso/Banderas se tient dans la pénombre, devant la fenêtre, regard sombre, plongé dans le vide. Sa jeune compagne, Françoise Gilot, incarnée par la Française Clémence Poésy, pénètre dans la pièce. Enceinte de ce fils qui s'appellera Claude, elle l'approche et, avec tendresse, interroge son air songeur. Picasso réfléchit à «la création d'un symbole universel». Le peintre donnera jour à sa célébrissime colombe adoptée par le Mouvement de la paix en 1949.

#Antonio banderas ému à Malaga pour l'avant-première de Genius Picasso @NatGeoFrance - Picasso Banderas. 2 figures emblématiques de Malaga! pic.twitter.com/wYUFOgM71d — Olivier Bramly (@OlivierBramly) 22 mars 2018

(L'essentiel/afp)