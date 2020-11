Sur vos écrans, décembre sera musical et dansant!

■ «The Prom»

Dans l’Indiana, une étudiante se voit privée du bal de promo parce qu’elle souhaite y aller avec sa petite amie. Plusieurs comédiens de Broadway (dont Nicole Kidman et Meryl Streep) se mobilisent alors pour combattre cette injustice, mais surtout pour rebooster leur cote de popularité. Cette comédie musicale signée Ryan Murphy sera dès le 11 décembre sur Netflix.

■ «Le blues de Ma Rainey»

C’est le dernier film tourné par Chadwick Boseman avant sa mort. Le comédien y joue un trompettiste qui enregistre un album avec la reine du blues, interprétée par Viola Davis, à Chicago, en 1927. Ce drame de George C. Wolfe est à voir dès le 18 décembre sur Netflix, qui espère le faire concourir aux Oscars.

■ «Soul»

Dans ce film d’animation, un prof de musique (voix d’Omar Sy) rêve de jouer du jazz sur scène. Dès le 25 décembre sur Disney+.

■ «Tiny Pretty Things»

Cette série, dès le 14 décembre sur Netflix, suit la danseuse Neveah qui se retrouve au cœur de rivalités lorsqu’elle intègre la prestigieuse école de ballet de Chicago après la mort mystérieuse d’une ballerine.

Île déserte, épidémie, scandales et sorcellerie dans les séries

■ «The Wilds»

On quitte musique et danse et on reste dans les séries avec cette création qui sortira le 11 décembre sur Amazon Prime. Le pitch évoque «Lost» (des naufragés luttent pour leur survie sur une île), mais à la sauce adolescente.

■ «The Stand»

Une épidémie ravage la planète dans cette minisérie adaptée du roman «Le Fléau» de Stephen King, qui sort le 17décembre sur CBS All Access.

■ «La Chronique des Bridgerton»

La série de Shonda Rhimes («Scandal», «Grey’s Anatomy», «Murder»), sur Netflix dès Noël, nous promet un «Gossip Girl» en costumes d’époque.

■ «Les nouvelles aventures de Sabrina»

La quatrième et dernière partie de la série narrant les péripéties de la célèbre apprentie sorcière sera disponible le dernier jour de l’an sur Netflix.

Et encore

■ «Mank»

Réalisé par David Fincher, le très attendu «Mank» revisite l’histoire de «Citizen Kane» en mettant l’accent sur le scénariste du film le plus culte de tous les temps. Avec Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins; le 4 décembre sur Netflix.

■ «Marraine ou presque»

Dans cette comédie de Noël, une apprentie bonne fée cherche à prouver au monde qu’il a toujours besoin de magie. Elle jette son dévolue sur une mère veuve de 40 ans qui a perdu toute illusion. Le 4 décembre sur Disney+.

■ «Minuit dans l’univers»

On part faire un tour dans l’espace avec Georges Clooney? L’acteur est devant et derrière la caméra dans cette fiction SF. Il incarne un scientifique basé en Arctique, qui semble être l’un des derniers survivants sur Terre. Le 23 décembre sur Netflix. Si les aventures spatiales sont votre truc, jetez aussi un oeil à la minisérie comédie «Moonbase», portée par John C. Reilly, qui débarque le 20 sur Canal+. Vous y suivrez trois astronautes aux capacités douteuses qui essaient de prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour aller sur la Lune.

■ «Diego Maradona»

Un clin d’œil pour terminer: vous ne trouverez jamais de meilleur moment que maintenant pour regarder le doc d’Asif Kapadia sur la légende du football. Réalisé à partir de plus de 500 heures d’images issues des archives personnelles de Diego Maradona, le film avait été montré aux festivals de Cannes et de Locarno en 2019. Il est disponible sur Cinefile.

(L'essentiel/Marine Guillain)