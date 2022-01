La Meurthe-et-Moselle et le Luxembourg étaient à l'honneur sur «M6», mercredi, à l'occasion de la diffusion de l'émission «La meilleure boulangerie de France». En compétition avec un confrère de Chaligny (54), Xavier Ponzoni, boulanger de Villerupt, a remporté le duel du jour, ce qui lui a permis d'accéder à la finale du Grand Est, qui sera diffusée vendredi.

L'ex-électricien du Luxembourg a fait la différence grâce à la création locale imposée après avoir largement mis en avant ses produits à base de mets luxembourgeois. Parmi eux, sa fameuse «Frontalière», une tarte à base de flanc et de prunes et ornée du fameux lion rouge, emblème du Luxembourg. «Vous faites tout pour les Luxembourgeois ici», a même ironisé Norbert Tarayre, cuisinier et animateur. Lui et Bruno Cormerais, boulanger et présentateur de l'émission, ont salué un plat «frais, bon et fondant» mais surtout «une belle idée».

Même verdict positif pour le pain à base de Mettwusrt créé spécialement pour l'émission, qui manquait toutefois «de cuisson et d'originalité» d'après Bruno Cormerais. Pas de saveur en tout cas, la cancoillotte et la saucisse luxembourgeoise «forte en goût» assurant un moment de délice aux deux présentateurs venus découvrir les spécialités frontalières. Suffisant pour triompher lors de la finale du Grand Est? Réponse vendredi...

(th/L'essentiel)