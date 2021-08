Leur amour se renforce autour de la gastronomie

On ne connaît pas leurs prénoms, mais on s'attache très rapidement à ces deux amoureux de la «bonne bouffe», épicuriens et hédonistes. «Elle», interprétée par Laia Costa, est espagnole et travaille dans l'édition. «Lui», campé par Guillermo Pfening, est un mathématicien argentin qui a mis au point un algorithme lui assurant un confort de vie. Ces deux trentenaires célibataires barcelonais se rencontrent autour de leur goût commun pour la gastronomie.

Gyosa japonais, café parfait, glaces italiennes et autres expériences culinaires: pour ces deux-là, rien n'est de trop lorsqu'il s'agit de régaler leurs papilles. En parallèle de cette quête des meilleures tables de la ville catalane, va se dessiner un véritable jeu de séduction aux contours et aux règles non définis.

Avec une gourmandise non dissimulée, la réalisatrice, Isabel Coixet («The Bookshop»), mêle balade culinaire et exploration des sentiments pour raconter les débuts d'une histoire d'amour. «Cuisinée» par la cinéaste espagnole, cette mini série en huit épisodes, «Foodie Love» est la première série produite par la filiale européenne de la plateforme américaine HBO.

(L'essentiel/Cédric Botzung)