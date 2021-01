Les filles d'un couple mythique se rencontrent

«C'est la première fois. C'est assez particulier et émouvant parce qu'on a quelque chose en commun, sans en avoir quelque chose en commun, et c'est très particulier»: Anouchka Delon semblait très émue de rencontrer pour la première fois Sarah Biasini, fille de Romy Schneider, qui a formé avec son père le couple le plus mythique du cinéma français.

«Je grandissais avec beaucoup de photos de sa vie d'avant moi, dont certaines avec Romy Schneider», a expliqué la fille de l'acteur. «Elle a toujours été présente et c'est toujours quelqu'un dont il parle, à qui il pense. Elle fait partie de la famille en quelque sorte». Anouchka, née en 1990, est le fruit des amours d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen, un ancien top néerlandais.

VIDÉO - Sarah Biasini et Anouchka Delon : une rencontre émouvante https://t.co/nxvwdC1ksM — Gala (@GALAfr) January 11, 2021

Après une relation passionnée de cinq ans (1958-1963) débutée sur le tournage de «Christine», le comédien a rompu avec l'actrice allemande. La légende dit qu'il lui aurait laissé une lettre et un bouquet de roses, lui indiquant qu'il était parti rejoindre Nathalie, future mère de son fils, Anthony. Une rupture dont Romy Schneider aura du mal à se relever.

Après un premier divorce avec Harry Meyen (père de David qui mourra tragiquement à l'âge de 14 ans), la comédienne s'était unie avec son secrétaire, Daniel Biasini, avec qui elle aura la petite Sarah, née en 1977. La petite fille perdra sa maman à l'âge de 4 ans et demi: la comédienne s'est éteinte le 29 mai 1982, elle avait 43 ans.

C'est l'âge qu'a aujourd'hui Sarah Biasini qui était venue dimanche sur le plateau de Laurent Delahousse présenter «La beauté du ciel», livre qui évoque ses liens avec cette mère qu'elle a si peu connue. «Je voulais parler de cet amour maternel que je trouvais particulier»: la quadragénaire a eu envie de se questionner au moment où elle est devenue mère à son tour (elle a donné naissance à une petite Anna en février 2018).

(mc/L'essentiel)