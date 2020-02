Elle a fait tomber la plus grande maestro

La tombeuse de la plus grande maestro de l'émission de Nagui est enfin arrivée! Lundi dernier, Séverine, professeur de musique et de rythmique, a récupéré le micro d'argent que Margaux tenait entre ses mains depuis 59 émissions. Un bel exploit pour cette maman d'un garçon de 10 ans.

En arrivant sur le plateau, vous pensiez qu'il était possible de battre Margaux?

On a forcément envie de se dire ça, mais quand on est arrivé pour l'enregistrement avec les autres candidats et qu'on a su qu'elle était encore là, on était un peu déprimés. Ensuite, je me suis dit que je n'avais rien à perdre et que si j'échouais, j'avais l'excuse d'avoir été face à la meilleure de tous les participants.

Que s'est-il passé dans votre tête quand vous avez réalisé que vous étiez la nouvelle maestro?

C'était un peu l'explosion. À ce moment-là, on ne sait plus trop qui on est, ni ce qu'on fait là. C'est en rentrant sur le plateau au bras de Nagui pour l'émission suivante que j'ai vraiment pris conscience que c'était réel.

Quel est votre objectif dans l'émission?

D'aller le plus loin possible. À la base, mon but était de passer le casting et d'être prise pour chanter sur le plateau. À partir de là, j'avais déjà tout gagné. Le reste, ce n'était que du bonus. Gagner contre la meilleure, c'était un scénario incroyable.

Ça faisait longtemps que vous vouliez participer à «N'oubliez pas les paroles»?

J'ai pris la décision de m'inscrire et de téléphoner pour le faire il y a bientôt deux ans. J'ai passé le casting trois fois avant d'être prise.

Comment s'est déroulé votre retour au travail?

Les autres profs m'ont félicitée et certains de mes petits élèves m'ont dit qu'ils m'avaient vue à la télé. C'était trop chou.

