Des accusations de plagiat secouent «DALS»

Samedi, les téléspectateurs de TF1 ont abondamment commenté le passage d'un couple sur la piste de «Danse avec les stars», mais pas pour la qualité de la chorégraphie. Les internautes ont été choqués de voir que la valse de Ladji Doucouré et Inès Vandamme était en tous points identique à celle de deux participants de la 23e saison de la version américaine du programme, James Hinchcliffe et Jenna Johnson.

Bravo aux danseurs qui chaque semaine nous montre de superbes belles choré... qu'ils pompent littéralement au mouvement près à la version américaine, bravo le plagiat ???????? #dals— Em????a (@emmatralalala) 2 novembre 2019

Quel plagiat de la chorégraphie de James Hinchcliffe et Jenna Johnson dans Dancing with the Stars aux USA!! Vos danseurs ne savent pas imaginer une chorégraphie eux-même ??? #DALS @TF1 @DALS_TF1— Billionaire Prono Gratuit (@BillionairePro8) 2 novembre 2019

#DALS Ca choque personne que ca soir au millimètre la meme chose que une presta américaine ?— Naomy Coulon (@nznocln) 2 novembre 2019

On en parle du plagiat par Ladji & Ines à la danse de James & Jenna de danse avec les stars US #DALS ????????— Roomstter (@YohannRooms) 2 novembre 2019

Même pas de danse, même musique, mêmes costumes: le numéro présenté par le sportif et sa partenaire sur la Une ressemblait fort à un plagiat de celui du pilote et de sa danseuse. Ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont portées contre «Danse avec les stars». En 2016, durant la saison 5, Brian Joubert et Denitsa Ikonomova ainsi que Guillaume Foucault et Tonya Kinzinger avaient également été critiqués pour avoir copié des danses de «Dancing with the Stars».

Le directeur des jeux, du divertissement et de la téléréalité de TF1 avait alors indiqué à Télé 2 semaines que «DALS» «ne s'interdisait pas de reprendre des mises en scène de l'émission américaine».

La danse de Ladji Doucouré et Inès Vandamme:

Celle de James Hinchcliffe et Jenna Johnson:

