«Mariés au 1er regard» accusée de grossophobie

Lundi 11 février a marqué le retour de «Mariés au premier regard», les télépectateurs ont pu découvrir le portrait de Marlène, 30 ans, assistante maternelle. Cette dernière a décidé de tenter sa chance dans cette émission de M6 pour trouver l'amour. La trentenaire se confie sur sa souffrance, les rejets nombreux de la part des hommes dus à ses formes généreuses. Aujourd'hui, elle aimerait trouver quelqu'un qui l'aimera entièrement pour ce qu'elle est.

Dans l'émission, arrive le moment de l'essayage de la robe de mariée. La jeune femme donne ses tailles : du 46 en haut et du 40 en bas. Pourtant, lors de l'essayage, elle n'est pas parvenue à fermer la robe choisie. Jugée humiliante pour la candidate, la séquence a fait réagir sur la toile.

La séance d'essayage de robe pour Marlène c'était juste prévisible et humiliant pour la candidate, surtout que je la trouve super jolie cette femme. — dimitri (@dimitripolyn) 11 février 2019

j'espère que vous allez en prendre plein la tête après cette scène immonde d'essayage de robe! — gwen (@gwen_9276) 11 février 2019

L'émission a été accusée de grossophobie, la production s’est justifiée. «On raconte la vérité. Ce qui s’est passé, c’est qu’elle a choisi des robes sur un catalogue, elle a dit sa taille et elle ne rentre dans rien et on a dû aller chercher des robes en urgence,» a expliqué Kamila Fiévet-Paliès à 20 minutes, «À un moment donné, si on ne raconte pas toutes les étapes, on perd de l’authenticité du format et on n’est pas là pour raconter du rêve».

Marlène a elle-même voulu expliquer comment elle a choisi sa robe de mariée. «On choisit les robes dans un catalogue en fait. On peut pré-sélectionner celles qui nous plaisent. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on était dans un showroom, pas dans un magasin de mariées. C'est pour ça que j'ai eu quelques soucis avec mes robes au début. Il n'y avait pas beaucoup de robes de disponibles en fait. Mais là, c'était des robes que j'avais déjà pré-sectionnées», précise-t-elle à Purepeople.

Oui mais extrêmement choqué de la façon dont Marlène est traité vis à vis de ses « rondeurs » alors qu elle est magnifique et de voir cette scène humiliante dans la boutique de robes de mariés. C’est honteux ???? — Claire Rcls (@ClaireRaucoules) 11 février 2019

(mm/L'essentiel)