«Dexter» fera enfin son retour en 2021

Bonne nouvelle pour les fans de Dexter Morgan. Le célèbre tueur en série de la série du même nom, incarné par Michael C. Hall, sera de retour en 2021, a fait savoir Showtime. La chaîne a décidé de produire dix nouveaux épisodes dont la diffusion est prévue pour l’automne de l’an prochain.

«Nous voulions faire revenir ce personnage unique que si nous trouvions une idée vraiment digne de la brillante série originale. Je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips (NDLR: showrunner de «Dexter») et Michael C. Hall l’ont trouvée et nous avons hâte de tourner et de montrer le résultat au monde», a déclaré Gary Levine, coprésident du divertissement de Showtime.

Diffusée entre 2006 et 2013, «Dexter» a été récompensée de plusieurs prix prestigieux. Michael C. Hall a notamment gagné un Golden Globe et un Emmy.

(L'essentiel/jfa)